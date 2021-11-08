油價攀升致每月多近千元開支　工會促設的士5元恒常附加費

新冠肺炎疫情下「搵食艱難」，政府早前透過「防疫抗疫基金」，向重型車輛、非專營巴士及學校私家小巴提供燃油補貼，措施至今年6月已完結。面對燃油價格上升增加成本問題，3個交通運輸工會今日(8日)到政府總部門外請願，要求運輸及房屋局盡快增設的士燃料附加費恒常機制，並以每公升5港元為界線，以紓緩業內司機的經營壓力。

參與請願的工會包括汽車交通運輸業總工會士司機分會、城市的士車主司機聯會及的士管理人協會。他們指出，業內司機受車用石油氣加價，每月需額外增加約1,000港元的開支，對經營成本帶來壓力，加上香港車用石油氣價格跟隨國際燃料價格變動，短期內難望有回落趨勢，而深圳多年前經已實施的士燃料附加費機制，故建議政府可參考內地做法，在燃料價格上升至預設水平時，增加燃油附加費。

他們又建議，每當專用氣站價格每公升超過5港元時，可向乘客徵收1港元附加費；超過6港元時則增2港元，如此類推，而當價格回落至5港元時，便可取消附加費，並希望政府採納意見，減輕的士司機營運壓力，同時亦保障的士司機的職業生活。

港府早前曾為公共小巴及的士提供每公升1港元的液化石油氣補貼，以及發還汽油的士及柴油公共小巴三分一實際燃油支出，惠及約160間綠色小巴營辦商，以及6萬多名的士及紅色小巴司機。相關計劃於上年7月1日正式推行，為期1年，至今年6月30日結束。