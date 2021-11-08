被指性侵2繼女　建築工人錄口供時否認指控

6旬建築工人被指在4年內多次性侵犯兩名未滿16歲的繼女，更以趕走她來要挾其中一名繼女就範，案件今天（8日）於高院續審。控方今天在庭上播放警方與被告進行的錄影會面紀錄，被告於片段中否認所有指控，聲稱並無需要這樣做。他又指當初是妻子跪求他養育2名繼女，自己亦無條件養大她們。

警方於會面中就代號「WYT」的67歲被告面對的10項控罪逐一詢問他。今午先播放被告有關首3項控罪，即企圖強姦較年長繼女X、逼X替他口交、及首次強姦X此3次事件之回應。他否認有干犯該3項控罪，並指自己「無做過，唔需要解釋」他又稱：「講真，我要嘅搵我老婆夠得，使乜搵佢（X）？我唔需要。」他稱X「IQ好低」又常說謊，他曾帶她看醫生。但當警方詢問有否替X做智力測試時，被告即稱沒有，又稱帶X看醫生是因她癲癇症發作。

被告又反指如他有性侵犯繼女，為何妻子不一早跟他離婚？被告稱：「因乜要忍得咁辛苦，我又唔係有錢人」他又指自己多年間一直是無條件供養2名繼女。

被告現被控一項企圖強姦、3項強姦、3項向16歲以下兒童作出猥褻行為及3項非禮罪。10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，當中9項控罪涉及當時11至15歲的事主X，餘下一項非禮罪則涉及X當時約8至9歲的胞妹Y。除一項控罪發生於被告在港的住所外，其餘9項控罪均發生於事主母親M在內地汕尾市的家中。

案件編號：HCCC 309/2020