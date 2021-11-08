假難民滯港日益嚴重　學者促港府盡快退出酷刑公約

假難民滯港問題備受社會關注，既浪費公帑資源、影響環境衞生，亦嚴重威脅本地治安。入境處數字顯示，今年1至9月免遣返聲請數字達2,205宗，較過往3年只有年均約1,200宗，增加接近1倍。有學者表示，港府為假難民供應大量生活和法律資源，成為他們湧港的誘因之一，惟港府未有決心制止，即使入境處處理再多積壓案件，仍然是治標不治本；遂建議港府應痛定思痛，從速請求中央政府協助提出退出聯合國《禁止酷刑公約》，解決假難民積壓困局。

入境處網頁顯示，今年首9個月接到2,205宗聲請案件，其中1,459宗已經完成審批，96宗為撤回及毋須跟進，其餘仍在處理當中；而未完成個案累計只有1,213宗，其中有54%為逾期逗留者，41%為非法入境者。其中國籍分布方面，最多為越南，有389人，其次為印尼和菲律賓的347人和132人。入境處指，去年由於新冠肺炎疫情，因此實施特別工作安排，只能為聲請人提供有限度的公費法律支援服務，因而阻延了部分聲請個案展開審核程序。由2009年底至今年9月，在入境處完成審核的24,447宗聲請中，獲確立的酷刑/免遣返聲請共272宗。翻查入境處紀錄，自2016年全年錄得3,838宗申請後，由2017至19年所接獲聲請只有1,216、1,213及1,223宗。

若聲請最終被拒絕，免遣返聲請者能就此提出司法覆核。司法機構數字顯示，截至8月31日，今年向原訟庭入禀與免遣返聲請有關的司法覆核許可申請共1,153宗，而去年全年則有2,367宗。

保安局預算2021至22年度將會耗資12.7億港元，用作處理免遣返聲請及相關工作的主要開支。香港理工大學專業及持續教育學院講師學者陳偉強表示，港府一直無條件提供資源予假難民，造成財政的無底深潭，但仍然未能決心解決現狀，令情況一再惡化。他指出，本港給予大量自由和資源予聲請者，令他們「滯留在港都不錯」，而以往有議員和團體經常為假難民說項，如今港府依然不作為的態度，令人感覺無心處理事件。