東網揭鹹田灣違規開發　漁署懶理3個月收19宗投訴　議員轟嘆慢板

繼東網今年8月曾踢爆有人涉嫌在西貢鹹田灣，位於西貢東郊野公園的範圍內大興土木，近日再收到讀者報料，指事發海灘上再現剷泥車及工人施工，漁農自然護理署人員僅向工人開罰單了事。東網記者持續追查事件，並獲悉涉事人士遭東網踢爆後，至今仍未復工，疑「暫避風頭」。漁護署回覆指自今年8月至今(8日)，共接獲19宗相關投訴或報告，同期，涉及在該郊野公園範圍違規使用車輛的執法個案共有6宗。惟有議員則炮轟署方未有主動打擊違規事件，難免令市民認為部門歎慢板。

該署續稱近月派員巡查時，曾發現有人涉嫌在郊野公園內違規使用車輛運載建築材料，然而未有在郊野公園範圍內發現任何挖掘或其他違規工程。

讀者王先生向東網透露，上周六(6日)發現涉事人士正打算進行大規模工程，疑興建度假村，並分工明細；一邊砍伐樹木，另一邊廂則公然從碼頭運送物資及材料。他又形容，涉事人士行動狡猾，當發現傳媒報道後，便會「避避風頭」，暫停工程，直至風聲過去再重啟工程。他批評漁護署做法荒唐，即使發現郊野公園內有違規使用車輛，已經當堂斷正，但仍置之不理，形同「放生」。

議員柯創盛炮轟事件僅屬冰山一角，又斥漁護署未有主動打擊違規事件，難免令市民認為部門歎慢板。他指該署已發現有違規工程車輛，應主動調查事件，目前處理手法令人感覺摸不著頭腦 。

翻查資料，西貢鹹田灣部分沙灘範圍位於西貢東郊野公園。根據《郊野公園及特別地區規例》(第208A章)，任何人士未經許可，不得將任何車輛帶進郊野公園或特別地區。