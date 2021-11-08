兩電料最快明日公布來年電費調整　學者指增幅或達雙位數

本港2間電力公司將與政府於短期內公布來年電費調整，有消息指政府已完成與兩電商討來年電費的調整幅度，料最快明日(9日)公布。根據環保署資料，涉影響電費的「燃料價格調整條款賬」為低水平，意味兩電墊資購買燃料，有學者今日(8日)表示，今年燃料價格高企，料今年電費增幅或高達雙位數字，又指全球要減碳，淘汰較便宜的化石燃料，料電費在未來數年會仍更高。環境局發言人回覆指，面對燃料價格不斷上漲的趨勢，對電力公司來年的電費構成巨大的壓力。環境局現正按《管制計劃協議》與兩電進行2022年的電費檢討，在完成檢討後，會盡快公布其結果。

市民現時繳交的電費主要由2部分組成，分別是標準燃料成本和其他為客戶供應電力成本的「基本電價」、以及實報實銷的「燃料調整費」。由於國際能源價格近月飆升，港燈於網站上公布，11月每度電的燃料調整費增至29.5仙；中電方面，則將11月每度電燃料調整費至35.4仙，與今年1月的價格相比，兩者分別上升69.5%與25.9%。

雖然兩電會按月調整燃料費，惟現時機制下，調整幅度將按前3個月的平均實際燃料成本釐訂，即仍會有一定落差，當中的差額會撥入「燃料價格調整條款賬」，如多收了會日後回贈市民，不足會後再向市民收回。根據環境局資料顯示，截至今年6月30日，中電及港燈的燃料價格調整條款帳，分別為負1.77億港元及5.15億港元，即兩電墊資購買燃料。

另外，協議亦訂明電力公司須具一項「電費穩定基金」，用作儲存電力公司高於准許回報的收入淨額，在有需要時利用這些儲備，紓緩電費上調的幅度。根據環境保資料，截至今年6月30日，中電與港燈的「電費穩定基金」分別錄得23.52億港元及12.58億港元，較去年預測為高。

世界綠色組織行政總裁余遠騁分析，由於近年天然氣價格高企，與去年兩電估計的今年的燃料價格大有不同，「燃料價格調整條款賬」亦顯示負數，雖然「電費穩定基金」有一定儲備，但幫助不大，料今年電費增幅或高達雙位數字。他又指現時進入「減碳年代」，要淘汰較便宜的化石燃料，料全球邁向碳中和為目標，電費在未來數年會仍舊高，叫市民要使用更節能電器，與減少用電。

政府現時提供的兩項電費補貼及紓緩計劃，分別為住宅用戶的電費補貼計劃和電費紓緩計劃，前者於今年6月起，提供最多1,000港元的補貼，分12個月發放， 首11個月每月80港元，第12個月則有120港元，並在明年5月結束；後者由2019年1月起，提供最多3,000港元的紓緩金，分60個月發放，每月50港元。環境局發言人指，暫沒有新計劃向市民提供更多電費補貼。