入境處開新職位處理假難民遭抹黑　資深人員：當局不會受影響

為加快處理積壓的聲請及上升的新接獲聲請個案，入境處今年開設遣送審理支援主任職位，以合約形式增聘10人，專責處理聲請人查閱及索取個人資料的工作，他們退休前均為主任級人員。對於社會上有聲音質疑處方的用人標準及招聘程序等，有資深人員批評，有組織掛着公義旗號，刻意抹黑執法部門，人員相信有關當局絕對不會受這些組織影響，會盡力處理假難民問題。

有入境處資深人員炮轟有組織刻意抹黑執法部門，製造社會矛盾，以小動作意圖阻撓當局遣返假難民。人員相信有關當局絕對不會受影響，會以維護公眾利益為前提，鍥而不捨盡快遣返假難民，以維持社會安定，不再為假難民浪費公帑，令公帑用在香港人身上，用得其所。

入境處發言人則回覆表示，處方根據公務員事務局的相關指引，以合約形式聘用退休入境處人員，處理需要入境事務專門知識及經驗的工作，並於今年4月以退休後服務合約計劃招聘遣送審理支援主任，合約期為12個月。是次招聘的職位屬主任級人員，故申請人的退休前職級均為入境事務主任或以上級别人員。招聘計劃中，所有合資格的355名人員均收到職位申請通知，共接31份申請，經遴選面試後終有10人獲聘，有關職位的月薪爲入境事務主任月薪的中位數。入境處強調會因應人手需要、申請人能力及面試表現、是否具備有關職位所需的知識及技能等，透過甄選面試，公平公正審核各申請。

發言人續稱，支援聲請人的當值律師在處理個案時，逾9成會按《個人資料(私隱)條例》程序，向入境處索取所持有關於聲請人的所有個人資料。正如特區政府於2012年4月於立法會中承諾，為加快處理免遣返聲請個案，入境處早年已優化內部處理程序，旨在於向聲請人派發聲請表格的同一天提供處方所持有所有個人資料。此安排有別於一般《個人資料(私隱)條例》申請可於40日內才完成批出檔案。

發言人指，聲請有關的查閲/索取資料等申請及其他相關工作需盡快處理，惟現時編制人手難以應付新增的工作量，而部門亦無法額外增派人手處理有關申請，故處方按實際需要臨時增加職位。而增設上述職位前，處理相關程序一直由入境事務主任負責，與遣送審理支援主任的職責相同。