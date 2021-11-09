首批免檢　跨境生冇份　校長失望

本港有望下月與內地小規模通關，但長時間沒有回港上課的跨境學童仍返校無期。港府昨稱因人數太多，跨境學童或不列入首批免檢疫名單。有校長坦言對於說法感失望，期望下一階段，例如在北京冬季奧運後可先讓中六及小六跨境生回港上課，否則長時間上網課對於其學習及成長均有負面影響。

北區鳳溪第一小學有40%學生為跨境生。校長朱偉林坦言，對於第一階段跨境學童未能列入首批免檢疫名單感失望，但期望在冬季奧運，即明年2月後可先開放予中六及小六跨境生免檢疫來港上課，並在暑假前開放至不同年級，否則在學期完結後定有更多學生退學，「有學校多達八至九成都是跨境生」，此情況下估計有不少學校會面臨縮班殺校危機。

他又指，去年曾有短時間讓跨境學童來港上課，不過他們需要在指定且唯一的關口過關，又須坐專車，交通頗為不便。若下一階段跨境學童能回港上課，他建議港鐵安排專列予跨境學童，隨後再坐專車到學校，相信可更方便他們上學，亦可減少他們與其他乘客接觸的機會。

他認為，學生長期上網課對其學習、心理、社交及情緒等均有影響。以該校為例，上學年有20多名學生退學，不過最後亦「收得番」，亦有40多個跨境生在內地上網課，估計他們在通關後可回港上課。朱又指，只要學生能回港上課，在行政、交通或檢測安排上，亦可盡量配合。