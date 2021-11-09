東方日報A1：通關逐日計　北上多阻滯

新冠肺炎疫情令一河之隔的中港兩地隔絕近兩年，今年底或迎來港人期盼已久的小規模通關。港府交代初期通關將設配額，供探望長者、奔喪及商務需要者免檢疫往來廣東省，惟部分條件極為嚴苛，通關日數慘以日計。有傳內地要求若本港出現一宗本地確診個案，即時觸發熔斷機制中止通關。如履薄冰的通關隨時空歡喜一場，朝不保夕，澳門便是先例，當地上月4日一宗本地個案令原定當日實施的珠澳口岸通關安排煞停，打亂無數人歸期，阻滯連連，通關大門須待14日後才再開啟。

有傳媒昨引述消息指出，中港兩地全面通關日期將定於明年6月。據報，目前兩地通關的議題已得到中央政府高層注視，目前多方正在努力。如果有限度通關後進展順利，預料明年6月便可以全面通關。

港府昨透露更多通關細節，包括初期會在廣東省試行，至於是全省同步開放或分階段，例如先限深圳或大灣區9個城市，仍需磋商。港府又指初期或只開放與香港接壤的口岸，例如深圳陸路口岸及港珠澳大橋。探望長者、奔喪及商務需要者優先通關，至於跨境學童因人數太多，或不列優先類別。

通關有一定條件，包括入境者要完成新冠疫苗接種、持48或72小時內發出的無染疫證明，提交「安心出行」的行蹤紀錄，進入內地後要轉用內地健康碼等，港人屆時或需要內地手機號碼作為追蹤聯繫。港府亦準備將「安心出行」擴展至更多地方，指明白有些市民認為自己不用回內地卻需強制用「安心出行」而不滿，港府指為公眾利益着想，需要少數服從多數。

另外，有傳內地近日向港府提出設立「一宗即斷」的熔斷機制，當香港出現一宗本地確診個案，通關立即中止，港府認為條件太嚴苛，會繼續與內地爭取較寬鬆的熔斷機制；亦有指初期每日通關配額約1,000個。

目前澳門與珠海的通關安排下，珠澳口岸的熔斷機制規定，當澳門風險等級調整為中高級別，便要恢復14日檢疫安排。而根據全國聯防聯控機制，一個地區出現一宗本地個案就已列為中風險地區。

澳門原定上月4日與珠海通關，惟當地當日爆出一宗不明個案，通關立即叫停，直至上月19日始恢復，反映有關熔斷機制極易觸發。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為嚴苛的熔斷機制屬可以理解，因本港並非如內地般，一有確診個案便實施小區封區，否則較難做追蹤。政府專家顧問許樹昌估計，由於內地已實施小區管理，估計熔斷機制只會規定香港單向遵守。

目前港府只交代港人如何免檢疫北上，但內地人南下的安排卻未有任何消息。呼吸系統科專科醫生梁子超估計，港人免檢疫北上設配額，內地人來港亦可能設配額制，且初期可能只容許有特殊需要者免檢疫往來兩地，內地個人遊或要待明年擴展至具規模的通關時始有機會來港，香港經濟仍需一段時間方能振興。他建議港府要重新釐定「源頭不明」個案的定義，於當中排除復陽（即再次驗出帶新冠病毒）、輸入相關且無社區擴散迹象的個案，否則極易觸發熔斷機制。

有商界建議最遲明年1月便要通關，指港商疫情至今未能回內地廠房處理業務，農曆新年前通關可方便工廠處理支薪及趕貨問題。商界又指廣東省有逾兩萬間港資企業，希望每日配額能有1,000至2,000個，並且建議優先開放落馬洲及羅湖兩個陸路口岸。

香港大學流行病學教授高本恩則認為，若6個月無新增病例仍不足以實現當局與中國內地恢復通關的需求，香港應重新向世界其他地區開放，並從追求消滅病毒轉向放鬆限制和開放邊境，才不會在地區內落後。

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