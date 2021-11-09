內地提嚴苛通關熔斷機制　林鄭：核心問題需要繼續磋商

中港兩地通關在即，有指內地要求本港出現一宗本地個案就會觸發熔斷機制，即時中止通關，被問及有關要求會否太嚴厲時，特首林鄭月娥今日(9日)表示，兩地通關進展良好，但熔斷機制是通關核心問題，需要磋商，認為關鍵在於觸發熔斷機制確診個案的定義。

她表示，對香港而言熔斷機制當然不要太嚴謹，但由內地角度而言，當然希望通關不會引來額外傳播風險。她指本地確診個案已「清零」，過去數月本地源頭不明個案，最終與輸入個案有關，故觸發有關機制定義非常重要。她又指中央及港府完全理解現時頭等大事是恢復港人免檢疫有序入境內地，希望可盡快與內地部委召開第二次對接會議。

內地疫情出現反彈，國家衞健委提及疫情防控嚴峻複雜，被問及會否影響兩地免檢疫通關時間表，林鄭表示疫情波動，有時難對外交代最新情況。過去數月兩地討論的事項，都未受到內地疫情情況影響，故所有計劃仍繼續進行，但香港情況有變則會影響。她強調本地「清零」是得來不易，需要繼續提升新冠疫苗接種率，惟至昨晚首劑疫苗接種率仍未達70%，難與接種率達逾80%的新加坡比較。

旅發局主席彭耀佳認為通關初期有配額限制是可以理解，又指任何形式的通關都會對香港有幫助，期望首階段通關做得好，冬奧完結便可進一步通關。他又預料通關初期會帶動本地商業活動，有助整體經濟。