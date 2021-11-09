兩地商討研設口岸票站　選民回港投票免檢疫返內地

新一屆立法會選舉將於下月舉行，對於港府會否在內地口岸設票站予在內地港人投票，政府指每次選舉都有內地港人回港投票，惟因疫情關係，看來沒有可能大規模通關讓他們由不省市回港投票，故政制及內地事務局正與中央部委研究如何讓身在內地的港人選民投票。政府指由於選舉條例訂明選舉行為需要在境內發生，故不存在於內地設票站投票，現要研究內地選民回港投票，再免檢疫返回內地，會爭取盡快公布。

就早前選委會選舉投票過程出現問題，政府指上周曾與選舉管理委員會主席馮驊會面，因選民及票站數目大幅增加，亦已表明立法會選舉不容有失，又指今次選舉會繼續設關愛隊及電子選民登記冊，確保不會出現上次問題，要求有足夠派票櫃位，在票箱運送、開票收票等過程都要格外留神。

鑑於選管會指功能界別出現競爭，提出增加資源，包括人手及平板電腦。政府指近日已安排10多位行政主任借調至選舉事務處協助工作。政府預料投票當日動員36,000位人員，包括現職及退休公務員，各投票站主管必需要接受培訓，令選舉在公平公正、安全有效及人性化情況進行。

被問及有網民鼓勵杯葛立法會選舉，政府強調需要依法行事，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，如任何公共行為，如會煽動公眾不投票或投無效票均屬違法，故提醒市民不要違反法律鼓勵影響公共選舉的行動。