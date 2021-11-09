城規會接獲大坑西新邨申請　擬放寬地積比　提供3347個住宅單位

討論多年的石硤尾大坑西新邨準備分為兩個地盤重建，日後約1,300個單位擬預留予合資格租客回遷，另有約2,000個「港人首次置業」單位。城市規劃委員會今（9日）接獲申請，擬議重建大坑西新邨及放寬其地積比率、建築物高度及非建築用地限制，並提供不多於3,347個住宅單位及358個停車場位。

文件指出，申請人擬議放寬地積比率，由現時的5.5倍放寬至約8.24倍；放寬建築物高度限制由現時東邊部分的主水平基準上90米至135米，西邊部分則由主水平基準上130米放寬至160米；放寬「非建築用地」限制作擬議社會福利設施和公眾休憩用地。大坑西新邨預計重建後，可提供不多於3,347個住宅單位，並提供358個停車場位，包括333個私家車位、21個電單車車位及4個小型巴士泊車位。

申請人指，根據環境、通風、景觀及交通等影響評估，證明重建方案不會對該區帶來任何不良的相關影響，又稱啟動大坑西新邨重建有助改善該區居民的生活質素及增加房屋供應，同時改善上址周邊環境，包括於商舖開放時間內提供無障礙通道連接大坑西街和偉智街／石硤尾港鐵站。