葵青區議會補選副主席　建制派陳志榮當選

隨着大量區議員辭職和區議員宣誓結束，多區區議會均須補選正副主席。葵青區議會今早(9日)選舉，青衣鄉事委員會主席、區議員陳志榮在無競爭的情況下，由區議員徐曉杰提名，區議員盧婉婷、梁嘉銘和議，當選副主席。

除了正在還押的主席梁錦威，所有區議會今早均有出席會議。陳志榮表示，自梁被還押後，區議會一直未能召開大會，不少民生議題積壓，認為先選出副主席可主持會議，處理地區事務。他指自己沒有黨派出身，比較能顧及各方意見和整體利益，估計可能因而成功當選。他又形容自己與民主派「有兩句」，未來亦會聆聽民主派意見，希望能一起合作，為地區服務。

會議上亦討論到近日政府場所強制使用安心出行的問題，區議員郭芙蓉指安心出行對長者到街市買菜造成不便，建議政府派人到街市協助長者掃碼，或是派發靜態二維碼予長者，以紀錄行縱。區議員林紹輝指，雖然65歲以上長者能豁免掃描安心出行，以填寫個人資料代替，惟不少長者「唔識字」，即使食環署派人協助長者，但身份難以核實，擔心會出現盜用資料的情況，批評措施令長者相當不滿。

葵青民政事務專員鄭健回應稱，民政署會和食環署跟進北葵涌街市的情況，亦會考慮派人手協助65歲以上的長者填寫資料。他指，強制使用安心出行措施開展時間不長，政府仍正在檢討，如何在不影響防疫的情況下減少市民的不便。