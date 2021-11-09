6旬翁否認性侵2繼女　透露曾替其中1人胸部對下位置塗藥膏

6旬建築工人被指在4年內多次性侵犯2名未滿16歲的繼女，更以趕走她來要挾其中1名繼女就範，案件今天(9日)於高院續審。控方於庭上繼續播放警方與被告進行的錄影會面紀錄，被告繼續否認2名繼女稱被他性侵犯的指控，更稱「我已年紀老，都唔得啦，仲搞咩嘢姐」，他更形容該3母女現時是送了一份大禮給他，更詢問警員：「我可唔可以送番份大禮畀佢哋？」

對於2名繼女指控他多次性侵犯她們，代號「WYT」的被告於會面中逐一否認，不過他承認確曾在內地兩度替患有濕疹的繼女X塗藥膏，包括替她的胸部對下位置抹藥。他又承認在香港時，X有多次主動替有痛風的他按摩大腿及抹藥油，且有意外觸碰到他的陰莖。當警方詢問他指X與他男女有別，為何仍替她抹藥膏及要她替自己按摩。被告解釋因見X不斷搲，「搲到死吓死吓」，才替她塗藥膏，至於X替他按摩大腿，他認為X是出於孝心，他稱從無要求X這樣做，他又強調當時有穿褲，X碰到他陰莖他亦無任何反應。

另外，在會面期間被告不斷稱，認為該3母女是在隔鄰房間看着他錄影，並要求與她們會面對質，又指不明白2名繼女為何指控他性侵。他又不時稱是次被捕是3母女送給他的禮物，並反問可否送禮物給她們。警員表示不會理會其家庭糾紛，只負責調查案件，被告即稱如有幸可離開「我趕佢哋3母女走，都唔關你哋事㗎啦？」

67歲被告現被控一項企圖強姦、3項強姦、3項向16歲以下兒童作出猥褻行為及3項非禮罪。10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，當中9項控罪涉及當時11至15歲的事主X，餘下一項非禮罪則涉及X當時約8至9歲的胞妹Y。除一項控罪發生於被告在港的住所外，其餘9項控罪均發生於事主母親M在內地汕尾市的家中。

案件編號：HCCC 309/2020