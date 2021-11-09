機場員工須打第3針　民航工會倡提供疫苗假期及增設檢測站

政府早前宣布為186萬名優先群組人士免費接種第3劑新冠疫苗，機管局亦表示會為機場員工打第3針，以配合政府的疫苗接種計劃。香港民用航空事業職工總會昨日(8日)致函機管局，提出打第3針的建議，如為打第3針的員工提供至少1天疫苗假期，另要求在機場增設檢測站及延長其服務時間。

工會表示希望機管局促請機場有關的公司，參照以往接種疫苗的做法，同樣為接種第3劑疫苗的機場僱員提供至少1天疫苗假期，方便他們安排時間接種及休息。

該會另指，機場員工現時需要每3日進行1次檢測，但往往因輪更原因，令中、夜班僱員變相是隔天一檢。另外，機場員工需要於工作時間以外接受檢測，但機場檢測措施不足，機場檢測站的服務時段未能全面照顧機場員工的需要，社區檢測站數量又減少，不但對員工造成不便，更影響他們的休息時間。

該會遂要求機管局及政府在機場增設檢測站及延長其服務時間，方便機場僱員檢測；又希望局方能促請機場有關公司有序安排員工在工作時間內進行檢測。

至於將實施的內地與其他地區乘客分流處理的措施，工會指出很多工友對此表示疑慮，望機管局多作諮詢以完善安排，並及時向機場僱員講解。