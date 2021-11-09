港大為高危群組檢丙肝　揭逾7成參與者確診　治愈率達9成

本港約有2.2萬名丙型肝炎患者，由於病徵不明顯，再加上過往丙肝藥物治愈率不高，診斷及治愈率皆不理想，也難以透過大型篩查找出患者。港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科的研究團隊2019年起，以「目標群組消除」策略進行丙肝篩檢先導計劃，透過非牟利團體接觸曾共用針筒的人士，進行篩檢及安排治療，截至今年8月已為231人進行篩檢，確診率逾70%，並大大縮短治療期及透過新藥提升治愈率。

領導這項研究計劃的港大醫學院內科學系副系主任、腸胃肝臟科主任兼講座教授袁孟峰指出，丙肝是由丙肝病毒引致，一般透過血液或體液傳播，如共用針筒、性接觸等，如不進行治療消滅病毒，約30%患者會患上肝硬化及肝癌。而曾注射毒品、愛滋病患者、輸入被感染的血液等，都是高危群組。

袁續指，傳統的聚乙二醇干擾素及利巴韋林療法治愈率低、療程長、副作用多，不少患者無法完成。不過，最新的直接抗病毒藥物(DAA)的自愈率達到90%，療程只需兩至三個月，副作用輕微，不論病情如何都可使用，越早治療效果越顯著。然而，由於丙肝的病徵不明顯，不少患者延誤診斷及治療。

研究團隊成員之一、港大醫學院內科學系臨床助理教授麥龍兒醫生表示，團隊於2019年第三季開始先導計劃，到中途宿舍及復康中心為正進行藥物復康療程，並曾共用針筒的人士進行篩檢，如確診丙肝，將獲轉介到計劃的門診進行DAA療程。截至2021年8月，合共有231人接受篩檢，其中逾70%確診丙肝，74人接受治療。由於有專業團隊跟緊，患者接受治療的時間大幅縮短近70%，由原來的175天縮短至56天。患者接受直接抗病毒藥物治療後，治愈率也達90.6%，與預期相若。

麥續指，早前受新冠疫情影響，再加上部分患者入獄、離境、無法聯絡等因素，最後完成治療的人不足一半，團隊未來會繼續努力與復康機構溝通、合作，冀提升患者對治療的依從性。

展望未來，團隊將擴大檢測對象至曾入獄或濫用藥物人士等，並設立WhatsApp專線接受隸屬高危群組的公眾人士報名，目標年底前為460人進行檢測。袁呼籲高危人士盡快接受篩檢及治療，降低日後患上肝硬化及癌症的機會，也降低傳播病毒的風險。