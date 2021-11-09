老鼠圍食冰鮮雞事發後如洗太平地　議員斥食環署後知後覺

慈雲山1間鮮肉商店早前被揭發有運輸工人，將冰鮮雞送貨籃直接放在店外，導致有多達10隻老鼠圍在送貨籃「開餐」的惡劣情況，令食物安全、環境衞生響起警號，有議員批評食物環境衞生署「後知後覺」，於今日(9日)約見署方人員後，要求加強巡查及教育商店要留意送貨時的衞生情況，對於違規行為會加強檢控。東網正就事件向食環署查詢。

對於「老鼠食雞」事件，議員柯創盛表示十分關注，認為衞生情況難以接受，遂於今早約見食環署黃大仙區環境衞生總監梁志明，並到場了解情況及反映意見。柯指，今日視察環境，猶如「洗完太平地」，直斥署方「後知後覺」，更稱「若果平日食環署都能夠這樣就好」。

柯又引述署方人員指，承諾會加強巡查及教育商店要留意送貨時的衞生情況，對於違規行為會加強檢控，同時會增加擺放鼠餌，並聯同民政事務處加強舊樓的滅鼠防治工作，未來亦會加設區內攝錄鏡頭追查鼠蹤。

對於黃大仙區鼠患問題嚴重，食環人員指一向是新蒲崗一帶較為嚴重，估計是次事件是因路面工程導致，已與相關部門溝通，盡快填封路面，堵塞老鼠四竄的通道，柯亦敦促政府須多管齊下撲滅頑鼠，作出跨部門協調，加強執法，以及落力引入新科技等，務求堵塞滅鼠工作漏洞。