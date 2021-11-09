經民聯派8人參選包括梁君彥　林建岳揮旗象徵旗開得勝

新一屆立法會選舉將於下月底舉行，經民聯今（9日）舉行集氣大會，宣布派出8位成員參選，分別競爭連任多個功能界別議席。經民聯監事委員會主席林建岳亦有出席活動，並揮動該黨旗幟，象徵在選舉中旗開得勝。

經民聯8名參選成員包括現任立法會主席梁君彥競逐連任工業界（第一）、經民聯主席盧偉國競逐連任工程界、議員林健鋒競逐連任商界（第一）、議員張華峰競逐連任金融服務界、議員劉業強競逐連任鄉議局界別、議員吳永嘉競逐連任工業界（第二）。至於過去出戰地區直選的議員梁美芬及陸瀚民則會參選選委會界別。至於早前盛傳梁君彥之子、全國青聯副主席梁宏正將會出選，但卻不在名單之上，意味不會參加今次選舉。

盧偉國發言時表示，今次選舉會延續「推經濟、惠民生」口號，作為打拼目標，以更好發展香港，造福港人、貢獻國家，切實回應香港社會對新時代做好經濟民生的期盼。他指經民聯成為愛國者治港重要人才輸出的力量，認為香港正擺脫黑暴及新冠肺炎疫情的陰霾，踏入由亂轉治、由治及興的階段，需要重新發力推動經濟。

他指經民聯提出4大綱領，包括良政善治、工商專業創富、市民共享繁榮及培養治港人才，希望重新樹立發展惠民主調，推動香港重新構想發展經濟、改善民生的正軌，化解社會深層次問題。他強調香港要盡快走出政治鬥爭的泥沼，施行良政善治，回歸經濟城市的定位，才可全面融入國家發展大局。

地產及建造界議員石禮謙早前宣布不會競逐連任，對於會否支持地產建設商會秘書長龍漢標出戰該界別，他表示龍在業界有20多年經驗，參選對業界有利，又大讚徒弟自由黨青年團主席、富商趙世曾兒仔趙式浩，不過指他仍年輕，有好多機會學習。

同場的梁宏正被問及為何不在參選名單時，他指經民聯是找最好團隊參選，自言自己仍「差好遠」，需要鍛鍊吸取經驗。至於是否因父親梁君彥競逐連任，而放棄參選，他僅指時機尚未成熟，強調自己會在不同平台繼續服務國家及市民。