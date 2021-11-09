土拓署突然改口　指中部水域人工島住宅用地將不少於200公頃

明日大嶼計劃爭議多多。環境諮詢委員會昨日(8日)就中部水域人工島的顧問研究開會討論，會上有委員提到約1,000公頃的填海土地中僅有100公頃用作住屋發展，質疑大規模填海的必要性，會後獲委員會主席黃遠輝回應指填海規模「可加可減」。不過土木工程拓展署至今日(9日)卻突然改口，反指初步建議約1,000公頃填海範圍當中，將會有不少於20%、即不少於200公頃新增土地將作住宅用途。

土拓署強調政府將透過現時進行中的規劃、工程及交通研究，確認人工島的填海範圍、土地用途和運輸基建配套。該署表示，政府今年6月委聘顧問，為鄰近交椅洲約1,000公頃人工島進行詳細的規劃及工程研究，以及為連接人工島的優先道路和優先鐵路進行技術可行性研究。計劃中，交椅洲人工島新增填海土地可興建15萬至26萬個住宅單位，供約40萬至70萬人居住，擬議約1,000公頃填海範圍當中，不少於20%會作住宅用途。

該署又指，人工島將提供約100公頃的商業和寫字樓樓面面積，發展為香港第3個商業核心區，提供約20萬個就業機會，並通過規劃實現政府、機構或社區設施、交通基建，以及充裕的休憩用地和綠化空間。