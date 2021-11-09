無業女藏波子發射器囚6周　今上訴被駁回須即服刑

前年7月底有市民於元朗區示威，期間一名無業女子在元朗港鐵站附近，被搜出30粒波子和自製發射器。她經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚6星期。她不服定罪早前提出上訴，高院原訟庭法官張慧玲今日（9日）頒判詞駁回其上訴，原獲保釋的女上訴人隨即被還押服刑。

控罪指，24歲上訴人劉曉敏於2019年7月29日，在元朗站H出口樓梯間管有一包30粒波子及一個自製發射器。審訊期間，任控方證人的女警盧卓凝被指在休庭時，偷看其警員記事冊的影印本。她解釋那次是她首次到庭作供，因太緊張才忘記法庭指示。被告自辯時則稱，涉案物品是用於大學劍擊訓練營之用。

法官今天在判詞指，明白盧是首次出庭作供，感到非常緊張，因此犯了錯誤去偷看筆記簿副本，但不認為原審裁判官在此情況下仍相‍信盧的證供有不妥之處，認為盧「有碗話碗、有碟話碟」。此外，涉案的自製發射器連同波子，是被製造或改裝以用作傷害他人的武器，上‍訴‍人管有該些物品的解釋不合情理，原審拒絕接納並無不妥。法官認為唯一合理及無可抗拒的推論，是上訴人意圖在有需要的時候使用涉案物品傷害他人，訴諸武力，因此駁回上訴。

案件編號：HCMA 383/2020