調查揭逾3成殘疾人士自覺不受歡迎　難在社會覓歸屬感

香港推動「無障礙社會」多年，但實際情況未如理想。香港復康會於今年8月至9月期間，訪問500名15歲或以上、沒有殘疾狀況或長期病患的公眾人士，以及321位殘疾人士、長期病患者及其照顧者，有關「殘疾人士社會參與和共融研究」的研究調查，發現社區環境對殘疾人士的方便程度只屬一般。調查發現，當殘疾人士與其他人交流、使用社區設施和參與社區活動時，有逾30%受訪殘疾人士和長期病患因殘疾感到不受歡迎；另有近30%受訪者遇上不善對待及感到害怕或不耐煩。

調查發現，超過50%受訪的殘疾人士及長期病患者受訪者認為，公共運輸交匯處中的輪椅人士上落車處、公共行人通道的樓梯或斜道，以及郊野公園的殘疾人士洗手間使用時都較有障礙。結果顯示殘疾人士及長期病患者的社會參與度偏低，當中約45%受訪者經常獨自一人活動，同時反映大多數殘疾人士認為自己在社會的歸屬感較低。

此外，研究中逾80%殘疾人士受訪者認為，小巴對殘疾人士來說較為不方便，另有約44%受訪者則認為的士較不方便。

香港復康會復康部高級經理潘友為指，殘疾人士能否在社會共融，除受自身健康狀況影響，也受外界對殘疾人士的看法、支援及社區環境無障礙程度影響。他指目前殘疾人士的社群意識仍屬較低水平，建議政府制定全面普及無障礙的士和公共小巴的藍圖和策略。至於香港復康會將於下月12日舉辦「無障行者」，讓大眾親身體驗殘疾人士及長期病患者的生活挑戰，建立一個關愛和共融的社會。