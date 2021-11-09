稱受女友唆使向其丈夫淋鏹　姦夫認罪囚9年9個月

咖啡店廚師與有夫之婦發展不倫戀情後，聲稱聽從女友指示向她的丈夫淋潑通渠水，以報復對方不給家用及同樣有婚外情。事主最終臉、頸及胸口等被灼傷，其左眼部分視力受影響。該廚師早前承認一項有意圖而淋潑腐液罪，今天（9日）於高院被判監9年9個月。法官陳慶偉形容是次為很惡毒的襲擊，事主要承受的影響亦不能以言語來形容。

31歲被告陸智勤承認於2019年11月27日，在將軍澳富寧花園停車場地下，有意圖使男子張金強（50歲）的身體受嚴重傷害而向他淋潑腐液。法官引述事主創傷報告指，事主現需穿着壓力衣包裹頭部及上身，面部及身體均留有永久疤痕。報告又指事主有嚴重抑鬱、難以入眠、常發噩夢及有自殺念頭。法官形容是次襲擊對事主身心創傷均很嚴重，難以想像他如何不會因此次襲擊而減少收入，並形容事主的人生已完全受到破壞。

法官判刑時指被告過往無案底，其母親亦呈上求情信請求法庭輕判，被告亦撰寫道歉信向事主道歉，法官指會將該信轉交事主。不過法官形容本案是有預謀去策劃，令事主身體受永久傷害，事主的心靈創傷亦不能根治，故採納監禁15年作量刑起點。法官指因被告認罪獲得3份1減刑，且因被告自行到警署自首故再獲減刑3個月至監禁9年9個月。法官又指雖然被告於事後有錄口供指證事主妻子，但他於警誡供詞早已披露是事主妻子指使他犯案，令警方掌握其身份，該份再錄取的口供對案件暫沒幫助，故不再給予減刑。

案情指案發當晚約9時許，事主致電其妻表示快回到家，然後把其私家車泊在涉案停車場。之後被告拿着紙杯走近事主，將杯內液體淋潑事主即逃去。事主被潑後頭、臉及身體均感灼痛，遂到附近便利店拿水清洗，途人則協助報警，其後被送到醫院接受治療。被告於2日後自首，聲稱是受指示向事主淋潑腐液，並指有錄音為證。被告稱與事主妻子於2018年5月在一間餐廳工作時認識，他知道對方已婚，但仍與她發展成情侶關係。被告指事主妻告訴他說其丈夫亦出軌，而且沒有支付家用，故希望向他報復。案發當日，事主妻子致電被告叫他購買通渠水用來淋潑其丈夫，並傳送丈夫的相片給被告，被告便按指示買通渠水。至晚上被告按事主妻指示到富寧花園停車場外埋伏，向事主淋潑通渠水。

案件編號：HCCC 366/2020