政府公布10月中小企業務收益指數　飲食及批發業下跌

政府統計處今（9日）發表10月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從9月在收縮區域的47.8下跌至10月的46.7，而11月的業務收益展望動向指數為49.7。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在10月較上月有不同程度的下跌，特別是飲食業及批發業。

政府指，飲食業及批發業的業務收益現時動向指數亦有所下跌，飲食業從54.2下跌至44.2，批發業從47.4下跌至43.4。另一方面，零售業從46.7上升至48.6及商用服務業從46.2上升至47.5則錄得上升。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從9月的49.4下跌至10月的49.1，而11月的新訂單展望動向指數為48.6。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於10月稍為回軟，部分原因是環球經濟前景的不確定性增加。當月個別日子的惡劣天氣也影響了飲食業的表現。僱用人數的動向指數則見回升，顯示中小企的招聘意欲大致平穩。

發言人進一步指出，更具傳染力的Delta變種病毒的威脅和多地的供應瓶頸，往後或會繼續影響與貿易相關行業的營商氣氛。不過，本地疫情穩定、就業和收入情況改善，以及消費券計劃，短期內應繼續支持與消費相關活動的進一步恢復。社會必須努力爭取達至更廣泛的疫苗接種，並遵守防疫措施，為實現更廣泛的經濟復蘇鋪路。政府會密切監察相關情況。