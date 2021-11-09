認手機偷拍男更衣室　凌羽一認違公德保釋候判

知名學業及生涯策劃顧問凌羽一博士(本名許奕暉)把3部手機暗藏在背囊不同位置，將之帶進公眾足球場更衣室，偷拍更衣室內的男使用者，結果被人發現報警拘捕。他事後被控一項作出有違公德的行為罪，案件今天(9日)下午在屯門裁判法院再提訊。他在答辯時選押認罪，其律師為他求情時表示，希望法庭考慮非監禁式刑罰，讓他可以繼續其教育事業。不過署理主任裁判官王詩麗則反駁，被告理應預計到後果。但王官結果仍批准被告保釋至11月26日判刑，期間索取感化官及社會服務令報告。

報稱教師、現年38歲被告許奕暉，被控於2020年10月20日在天水圍天業路公園足球場的男更衣室內，作出有違公德的行為，即用手機拍攝其他男性的的裸體片段。案情指，案發當日早上，天水圍天業路公園球場內有多名男子踢足球，而被告亦在場外旁觀。大約中午時分，球場的男子進入更衣室沐浴，其後有人發現被告在更衣室內手持一個背囊，來回行走及擺動。其中一名男子又見到背囊有反光，因此懷疑被告正在偷拍，遂上前質問被告及報警。警方其後在被告的背囊中發現3部手提電話，分別插在不同位置，每部手機均拍攝到20至30分鐘片段。警誡下，被告稱出於一時好奇而犯案。

辯方今天求情時，指被告已尋找心理輔導，並呈上了心理醫生的信件，稱被告因本案已失眠、無法專注及情緒不穩定，不適宜判處監禁。辯方又指，被告熱愛其教育事業，擔心入獄會失去現時工作，令他無法繼續在經濟上支持家人，希望法庭考慮非監禁式刑罰或緩刑。

案件編號：TMCC326/2021