6.4集結案續審　何桂藍稱攜蠟蠋白花非為悼念

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認煽惑他人參與，以及明知而參與未經批准集結等兩罪。案件今（9日）於區院續審，何桂藍作供稱，當日她帶同蠟燭及白花到維園，只為測試會否因此遭警方拘捕，並非為參與悼念六四。今天控辯雙方所有證人已作供完畢，法官胡雅文將案件押後至本週四（11日）作結案陳詞。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

控方今天盤問何桂藍，指當晚她與黃之鋒、袁嘉蔚等人在維園聚集，何曾拿起一個印有支聯會圖案的紙杯連蠟燭，腳邊放有數束白花，而且他們一群人是刻意靠近李卓人等支聯會成員。何不同意控方說法，指她沒有意圖去悼念六四，當日她拿著蠟燭及白花，只為測試警方會否因此行動便「要拉要鎖」。何又解釋，紙杯用於承接蠟燭滴下來的蠟，白花亦不是由支聯會派發得來。當時她一行人為了不阻礙維園出入口，才往維園內部走，結果接近支聯會成員，但是她仍有意去迴避接觸支聯會等人。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020