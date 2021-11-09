兩電加費惹批評　市民生活更見艱辛　齊轟加幅太勁

中電及港燈今日(9日)宣布明年分別加電費5.8%及7%。 不少市民叫苦連天，異口同聲批評今次加幅太勁，怒吼「百上加斤」、「乜都加，但人工冇得加」。有燈飾店坦言加重營運負擔，行業近年生意額欠佳，今次加價或成為「 壓垮駱駝的最後一根稻草」。

位於灣仔的「香港站照明」負責人陳先生表示，該店平均每月電費約2萬港元，佔每月總開支約1成半。他認為，每月加1,000港元看似不多，惟連同租金及人工，「加加埋埋，樣樣都加少少就好大影響」，形容前景坎坷。他坦言只能逆來順受，由於租約期未滿，加上自己的積蓄才可以免強營運，如情況未有改善，最終只能結業。

陳先生從事燈飾行業40年，該店則迄立灣仔20多年，他直言近2年「最難捱」，「 我呢兩年係不停咁貼緊錢出嚟」，又指生意額不足，加上業主不肯減租，行業已出現倒閉潮，鄰近燈飾店由高峰的30多間，跌至10多間。

從事陪月的陳女士聞訊感震驚，直呼「哇，好似乜嘢都加價囉，但人工又唔見加」，並指家中每次繳交約3,800多港元電費，坦言今次加幅令她百上加斤。被問到會否要求丈夫加家用，她無奈指「咁佢都冇加人工，點加家用呀，自已慳啲囉」，但不會減少子女的教育開支，「會叫佢唔好打咁多機」。她指，或會在家中實行每周1天數小時關燈及不用電，作為市民只能想辦法節流。

市民黃女士同樣直言「太貴囉，加得太多！」指本來電費已不菲，一家四口平均每月交1,000港元電費，佔每月開支近20%，直言加幅對生活開支有影響。她指，本身已減少開啟電視機及電腦，犧牲娛樂節目，目前惟有在接下來的冬天減少開暖爐，又希望政府或港燈可提供減免。

從事酒店業的李女士表示，「心情梗係唔好啦，依家出面買嘢都加價」，又指酒店業在疫情下受創，「百上加斤，人工又冇得加」。她指，由於家中是使用電爐煮食，故加電費對開支絕對有影響，希望當局會提供補貼。