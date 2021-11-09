稱被警方康文署丟棄家當　無家者入稟小額索償

前年冬至前夕（2019年12月21日），深水埗通州街公園無家者遭警方驅趕，家當被康樂及文化事務署當垃圾丟掉。前後共14位無家者於去年中入稟小額錢債審裁處，控告政府及索取介乎2000港元至13290港元賠償。案件今天（9日）正式開審，惟其中一名申索人已離世，另有人因缺席被剔出名單，餘下9名申索人在香港社區組織協會幹事陪同或代表下出庭。

9名申索人為熊達富、趙金興、劉嘉曦、周雄光、陳大發、吳隨有、阮少碧、陳志榮及陳志堅，他們分別由香港社區組織協會幹事吳衛東及陳仲賢代表。被告人為律政司司長。其中7名申索人今天出庭作供，大部分人指當日警方只給予他們3分鐘收拾行裝，之後便不准他們走近家當，然後警方指示康文署職員將所有物品倒入十數個帶輪子的綠色大垃圾桶，垃圾桶後被推去壁球場後方空地，有申索人在同日傍晚趕到空地及附近垃圾站試圖找回家當但不成功，只有小部分人在垃圾站內找回床褥，但床褥已經變得「好臭好腥好邋遢、瞓唔到」。另有申索人表示，失去800至6000港元現金、回鄉卡、手提電話等物品。

被告一方今天則傳召當日指揮清場行動的警司吳彥柏作供，他稱當日下午3時40分開始帶領3名警長及19名警員到場，勸喻露宿者盡快收拾個人物品，至下午4時05分開始指示康文署職員清場，強調有合理時間讓露宿者收拾個人物品。被告明天將傳召康文署人員作供。

案件編號： SCTC 12525-12530,12532,20434,20435,37602/2020, SCTC 19149/2021