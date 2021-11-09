新冠患者曾居住　尖沙咀凱譽封區逾400人須強檢

港府再度突襲封區，港府今日(9日)公布，自今晚7時起，將尖沙咀棉登徑8號凱譽列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。港府指目標是明日(10日)上午約7時左右解封。據了解，該大廈有超過260户、逾400人要強檢。

據悉，涉事的初步確診個案為1名貨機機組人員，傳播鏈目前受控。政府表示，由於今日發現1宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

今日晚上約6時半許，約數十名警員到達凱譽門外，接起封鎖線。有零星在大廈外等候的市民亦被請進建築物內。隨後有運送物資的貨車抵達現場，警方在棉登徑對出的車路拉上鐵閘，放上圍柵，並疏導人流。政府指，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，亦會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

「受限區域」內的人士如在本周二(7日)後進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，則毋須再次接受檢測，但須在其處所等候。此外，根據強制檢測公告，任何於上月18日至今日曾身處上述大廈內超過2小時的人士，亦須在本周四(11日)或之前接受強制測。已接種疫苗的人士仍須接受檢測。