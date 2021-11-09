疫情下百物騰貴　豬肉菜價齊飆升　業界憂未來數月續高企

近來物價飛漲、電費飆升，除了海外進口的食品因受全球運輸鏈影響而價格飛升外，連內地入口的蔬菜及豬肉也需要捱貴價！根據蔬菜統營處數據顯示，部分蔬菜價格對比去年同期上升超過1倍。有業界今日(9日)表示，由於內地受新冠肺炎疫情影響，蔬菜產量下降，本港蔬菜零售價大升20%至30%，相信未來數月亦會持續高企，市民仍要「捱貴菜」。而除菜價外，活豬價格亦有輕微上升，不過未必會反映於零售價格身上。其他類別例如酒類或罐頭等，雖暫時仍未有出現大幅加價現象，但有業界表示未來或會出現缺貨現象，例如歐洲紅酒等的存貨量或會下跌至少20%至30%。

根據蔬菜統營處長沙灣市場每日來貨批發價數據，菠菜、西蘭花價格於10月中後期，曾因內地雨災導致菜價一度飆升，當中菠菜、西蘭花最高更升至每斤逾18港元，對比去年同期價格升逾1倍。而屬於今季當造的茼蒿及西洋菜，於本月時亦曾上升至每斤逾17港元及每斤逾13港元。

香港入口蔬菜批發商商會長袁昌表示，擔心市民未來數月或要一直「捱貴菜」。袁特別提到，受到內地疫情所影響，運輸及人手等均受到限制，加上即將過冬，蔬菜生產量下降，來貨價上升，本港菜商亦因此而捱貴價，尤以上月為最高峰期，有部分蔬菜貴逾1倍。雖然本月批發價稍有回落，但對比往年同期仍大升20至30%。袁舉例指，椰菜、蘿蔔等屬「粗菜」，一般而言價格較便宜，惟因成本大升，現時零售價亦比以往貴30%。對於未來菜價或持續高企，袁坦言「我都不敢擔保會平翻」。

除菜價高企外，活豬價格亦有所上升，根據食環署境衞生署的本月每日活豬供應及拍賣價，活豬拍賣價由本月1日每擔平均價1,179港元，上升至今日每擔平均價1,565港元，升幅約32%。

至於罐頭食品及酒類，港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良則認為，受到歐洲疫情所影響，歐洲酒類原材料不足、生產量下降，故直到下年開始或會出現缺貨現象，存貨量或會下跌至少20%至30%。遠大貿易有限公司副總經理李志峰則表示，罐頭價格雖然短期內未有調整，但近期因疫情關係致運輸、存倉等周邊成本上漲，預期未來成本或會有約10%的增幅。