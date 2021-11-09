來年電費飆基層好閉翳　劏房搬天台屋住戶生活百上加斤

不論是劏房或是天台屋，電費、租金都是難以節省的一環。

新冠肺炎疫情下，香港地物價升騰，而中電及港燈今日(9日)更公布來年電費逆市加價，加上近月菜價、豬肉價格亦見上升，基層市民生活百上加斤。有由劏房搬至天台屋的市民直言，不論是劏房或是天台屋，因受環境所逼，電費、租金是難以節省的一環，並稱「現時除了到醫院探望生病的親人以外，根本都不會出街」。有團體建議，為不適切居所住戶直接提供能源津貼，避免變相資助業主。

已退休的齡姐曾居於劏房，近月搬至僭建的天台屋，她直言不論居於劏房或是天台屋，電費、租金都是難以節省的一環，「共用電錶，你唔用其他人都會用」，並指即使劏房業主已收較貴的電費，但面對加價都曾轉嫁給租客，變相令沉重的開支又再增加。

她續指，現時「乜都貴」，買餸都「計住計住」，又指自己食素都較好，惟兒子已很久沒有吃過新鮮肉類，一般都是選擇購買急凍肉，並會於夜晚、臨近收檔時去選購，並謂「價錢平一點」。她坦言「其實自己都真的好慳，除了到醫院探望生病的親人以外，根本都不會出街」。

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢表示，基層的電費、租金是難以節省的一環，如非必要都會減少使用，或是選擇壓縮其他開支，例如醫療，生病都不看醫生、夏天會到公共設施流連以減少用電，建議政府為不適切居所住戶直接提供能源津貼，避免變相資助業主，並延長開放公共設施，令他們有容身之所。