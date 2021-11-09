明年元旦後多項公共設施加價　市民需捱貴車費及租金

香港在新冠肺炎疫情下百物騰貴，市民生活百上加斤。繼電費來年上漲外，明年元旦後多項公共設施亦開始加價，生活成本急漲，其中，新巴城巴早前公布將於明年2日開始加價，至於港鐵則由4月1日開始，提供的車費折扣優惠則直至明年1月1日，即元旦過後，市民就要捱貴車資。

新巴城巴繼今年4月進行首階段加價後，將於明年1月2日開始進行第2階段加價，加幅為3.2%。其中，來往銅鑼灣摩頓台至天水圍市中心的969巴士，將由目前的24.6港元，增加至明年的25.4港元。

至於早前因應疫情對經濟帶來的影響，港鐵雖未有延續早前結束的20%八達通車費折扣優惠，並宣布由4月1日起至明年1月1日，向使用八達通及二維碼車票的乘客提供5%車費折扣，而該折扣已包括港鐵今年需按機制減價1.85%的減幅。以中環至銅鑼灣的車費為例，目前5%折扣後價格為5.3港元，若明年1月2日取消折扣後，價格將升至5.6港元。

另外，近78萬戶公屋居民已於去年9月1日起，面對公屋加租9.66%，即平均租金上調金額約200港元。按照現行租金調整機制，公屋每2年加租1次，即公屋住戶明年勢必再面臨加租的機會，加租幅度最高為10%。