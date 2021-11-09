公務員今起打第3針獲1天疫苗假　11.22後未打針須每周一檢

港府繼續谷針！為進一步推動政府僱員盡早接種新冠疫苗，公務員事務局今日(9日)宣布，合資格接種第3劑疫苗的政府僱員，可於接種第3針後享有1天「疫苗假期」；同時，由於傳播力更強的變異病毒株出現，當局將收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，由本月22日起，仍未接種首劑疫苗之政府僱員，其檢測要求將由現時每2周檢測1次，收緊為每周1次。

「疫苗假期」方面，所有已於9月30日或之前，接種最少1劑新冠疫苗的政府僱員(包括公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員)，在打第3劑疫苗後，便可受惠於特許缺勤安排。鑑於政府將有序推展第3針接種安排，當局呼籲員工應按序盡快接種。

至於在收緊安排下，由今日起所進行的病毒檢測，其結果有效期只為1個星期。持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員，有關的決策局或部門會繼續盡量讓這些政府僱員，在不影響運作的情況下每周到社區檢測中心進行檢測，亦會以發還費用的方式，全數資助他們的檢測費用。而其他仍未接種第1劑疫苗的政府僱員，都必須在工作時間以外，自費每星期進行檢測。換言之，由本月22日起，所有未接種首劑疫苗的政府僱員均須每周一檢。