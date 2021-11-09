2國泰貨機機師初步確診　均屬豁免人士　已打齊2針復必泰

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空的2名貨機機師初步確診新型冠狀病毒，2人均曾從德國法蘭克福飛往香港的貨機航班上工作，今日(9日)根據相關豁免人士規定進行強制檢測時初步確診，確認帶有L452R變異病毒株。

個案涉及兩名男病人，分別為29及57歲，居於今日納入強驗的尖沙咀凱譽，及愉景灣蔚陽一獨立屋。兩人分別於10月26日及29日的檢測結果證實沒有染疫，並於10月31日離開香港前往德國，於11月6日由德國經同一航班CX2066返抵香港。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本時同樣證實沒有染疫。

2人遂根據相關豁免人士規定進行強制檢測，昨日(8日)分別於梁顯利油麻地社區中心和東涌北公園流動採樣站採集的檢測樣本結果呈初步確診，Ct值分別約13至16和31至34，並確認帶有L452R變異病毒株。

29歲病人由11月8日起出現病徵，他曾於4月12日及5月18日於香港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。57歲病人則沒有病徵，於4月13日及5月4日同樣於香港接種兩劑復必泰。

因應29歲病人帶有L452R變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將他於香港居住的尖沙咀凱譽作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

據了解，國泰稱所有執勤機組人員均已接種疫苗，涉事的機組人員現正接受適切的治療。國泰亦表示，會按照當局的指示，協助跟進追蹤與確診者有緊密接觸者。另外，有關貨機會按香港港口衞生署及國泰航空的嚴格標準進行徹底消毒，並符合香港港口衞生署的所有要求。