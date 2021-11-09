真菌襲北大嶼山醫院感染控制中心病房　59名病人須轉房

新冠肺炎疫情下隔離病房的清潔衞生甚為重要，惟醫院管理局今日(9日)公布，北大嶼山醫院香港感染控制中心1名中心職員，上周四(4日)於B座地下病房1個隔離病格進行清潔時，發現病格內1處柱身底部出現菌狀物，其後在地下樓層5個病房共15個病格亦有同樣發現，毒理學化驗確定為木腐真菌。為謹慎起見，中心正將病人轉往1樓確定不受影響的病房繼續治療，涉及59名病人，明日(10日)會完成轉房安排。

中心表示，十分關注事件，由於目前發現菌狀物集中出現於地下樓層的病房，暫時未有發現1樓的病房出現同樣情況，故將病人暫轉往1樓。中心已即時聯絡及要求承建商跟進。承建商派出專家到場調查，清理病格內的菌狀物，以及徹底消毒涉事病格。稍後承建商會徹底更換受影響的牆面物料。

醫院管理局表示，一般而言，木腐真菌對人體健康無害。醫護人員亦會緊密監察病人的情況，目前所有病人情況穩定。中心已向醫管局總辦事處報告事件，並會通報有關政府部門以協助處理真菌事件。

政府早前透露，中心設6座樓高2層的建築物，共設136間病房，每間房有6張病床，合共提供816張負壓隔離病床。項目由中央政府援建，由開工建設到交付使用只用了大約4個月。早前，政府收緊新冠病人出院防疫安排後，所有康復者在出院後往感染控制中心隔離14天。