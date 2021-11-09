元朗七人車撞翻單車漢險死　36歲男司機涉危駕被捕

昨日(8日)網上流傳一段「車Cam」片，顯示1輛七人車於元朗撞倒1名正踩單車的男子。警方表示，留意到網上該段影片，七人車駛至教育路31號對開時，懷疑撞到正在踩單車的64歲本地男子，意外中該名男子沒有受傷。

新界北總區交通部人員經深入調查後，今日(9日)上午約10時45分在元朗孖峰嶺路一村屋外，以涉嫌危險駕駛，拘捕1名姓虞(36歲)本地男司機。該名被捕男司機已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

該段「車Cam」片顯示時間為昨午1時許，當時上址左右兩邊行車線都泊了車，1名男子踩住單車，疑因路邊停了車而沿路中央而行。適時，1輛掛「P」牌的七人車從後駛至，左邊車頭撞及單車，致單車漢連人帶車向後翻倒，其頭部更撞向七人車車身底部，險被捲入車底。其後，單車漢自行站起，七人車駛前約6米後停下，男司機落車走向單車漢了解情況，影片到此結束。

警方重申，危險駕駛屬嚴重交通罪行。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及停牌至少6個月。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。