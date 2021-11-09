政Whats噏：被DQ失「糧支」　前區議員謀出路各施各法

18區區議會共4輪宣誓已經結束，總共有49人被政府裁定宣誓無效而褫奪議席(DQ)。淪為失業人士嘅前區議員當然要另謀生計，而佢哋唔想打工的話，就惟有做老闆、又或者自僱，其中葵青前區議員唐皓文，上個月21日被政府宣布DQ當晚就話搵到好路數，到底佢有咩新工作呢？

其實唐皓文以前係一位棋手，佢喺社交平台透露，話離開區議員崗位後將重操故業，當一位棋藝導師。佢又話自己曾代表香港出戰亞洲賽，仲奪得亞軍添！唐皓文話喺奧運期間，睇見香港運動員出色嘅表現，亦刺激起佢努力鍛煉嘅決心。反正被DQ已成事實，倒不如坦然面對，趁呢個機會好好磨練一番咁話。

至於區議員辦事處，佢話被DQ當日起停止運作，所有電話號碼亦將會停用，仲話已經遣散所有員工添！處理離職嘅後事咁快手，莫非佢老早就預計到政府會出DQ呢一步棋？

油尖旺前區議員朱江瑋，就疊埋心水轉行，喺商場租個舖位從事零售生意，打算下周一開始試業。從前受僱於非政府組織嘅朱江瑋話，自己成世人都未做過生意，雖然有人話非政府組織都係一門生意，只不過睇落好似純潔啲。朱江瑋又話自己起初淨係識花錢而唔識搵錢，後來因工作關係開始接觸籌款，「升呢」咗一級，識得攤大手板問人家攞錢，到依家被迫轉行，早前嘗試經營台灣水果團購，結果雞手鴨腳搞到貨品遲交收，但幸好街坊體諒佢係初哥，無鬧爆佢咁話。

朱江瑋又自嘲，指自己係蝕本貨，呢世都好難發達，只求生活自主，心安理得。而新舖嘅經營策略，就係一半賣台灣、日本同韓國食品，另一半就推介未被發掘嘅香港製造。

綽號「機場大叔」嘅大埔區前區議員陳振哲，最近就同一個社區團購組織合作，容許對方進駐自己嘅「大叔辦」以擴展客路同業務，除主力推介本土嘅獨特嘅產品，最近更引入日本清酒。

點解會想到賣清酒呢？理由係好多港人眼見朋友一個一個咁移民，相信大家出嚟食飯傾偈會用得着喎。雖然產品呼應當下時勢，之不過疫情令到本地經濟元氣大傷，藉零售賺錢並唔容易，譬如油尖旺前區議員林兆彬，早前將位於太子道某商住大廈嘅議辦改為日常生活用品零售，但結果只係3個月貨仔，就話執笠收場啦！