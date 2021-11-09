神童預言異象生　金星合月當空現　四星「連珠」福禍依

天有異象四星聚，「連珠」一線是凶吉？香港近日出現四星「連珠」天文現象，根據天文台今晚(9日)在其社交平台Facebook上載的1段以「金星合月」為題的影片顯示，大帽山望向西南面的上空出現四星「連珠」，並附上1幅相片展示連線的是木星、土星、月亮以及金星。

無獨有偶，「印度神童」阿南德日前便曾公布最新預言，稱未來一年適逢「月亮年」，天有異象，全球恐將面臨包括疫情升溫、經濟動盪、極端天氣、饑荒、電力短缺等的7大危機，更指出影響範圍將遍及歐洲、印度與東南亞等國家。而是次預言經已應驗天有異象一項，令人對神童預言之準嘆為觀止外，亦難免引來人們對其餘預言是否陸續有來，感到擔憂。

根據香港天文台晚上發布的影片可見，「金星合月」發生在昨日(8日)晚上7時25分至8時35分，由木星、土星、月亮以及金星連成一線的天文現象，出現在大帽山望向西南面上空，而天文台亦在貼文附上文字介紹，指月亮附近有一顆相當光亮的星，是為金星，並稱屬太陽、月亮外，人類肉眼可見的最光亮的星體。其後，貼文中亦附有一張已標註4顆星體照片，可見四星恰好相連，天文台更解釋道，一般而言，當行星同月亮運行至相同赤經，便能看到該些星體靠得好近，故稱為「行星合月」。

除此之外，天文台更預告，除上述的「金星合月」，若天氣情況許可，更有機會在明日(10日)及後日(11日)分別看到「土星合月」和「木星合月」。