​政府刊憲　37個地方包括8間學校須要強檢

政府在今日(10日)凌晨，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有29個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括香港金鐘統一中心3樓運輸署香港牌照事務處、灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓入境事務處、港銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店、尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店、尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場地庫惠康、香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園、尖沙咀梳士巴利道18號 K11人文購物藝術館等。

另外，由於8間學校包括灣仔春園街 77 號竹居台中華基督教會灣仔堂幼稚園、九龍塘聯合道 300 號夾層及 1 樓 Kowloon Baptist Church Kindergarten、元朗丈量約份第 115 約南邊圍地段 239 號地下╱丈量約份第115 約地段第 102 號 A 分段第 1 小分段地下遵道幼稚園、界沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園、灣仔謝斐道 158-172 號及菲林明道 20 號東基大廈地下至 1 樓 A-C號鋪東華三院灣仔幼稚園、天水圍天耀邨耀澤樓地下 A 及 B 翼元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園、九龍塘義德道 23 號畢架山小學一年級及北角寶馬山校園徑 1 號漢基國際學校學前班，爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。