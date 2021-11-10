曾有確診者到訪 運輸署金鐘牌照事務處暫停服務2天

運輸署今日(10日)表示，就早前一宗2019冠狀病毒病初步確診人士曾到訪金鐘統一中心三樓運輸署香港牌照事務處的個案，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月19日下午2時至6時或11月8日中午12時至下午3時曾身處該處的人士須接受2019冠狀病毒病核酸檢測。位於該處的香港牌照事務處、公共車輛分組、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處，將於今日開始暫停服務，並於11月12日恢復公共服務。

市民可選擇前往位於長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處辦理一般牌照事務（例如續領駕駛執照／車輛牌照的申請），或利用設置於香港牌照事務處的投遞箱、郵寄或網上遞交申請。

已預約於暫停服務期間於香港牌照事務處辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於香港牌照事務處恢復服務的5個工作天內於辦公時間（星期一至五上午9時至下午5時）到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

運輸署已安排該辦事處所有員工接受檢測。如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，可致電2804 2600。