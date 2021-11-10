東方日報A1：百物騰貴　兩電加費

疫情未完百廢待興，惟在國際能源價格高漲下，來年電費疫市勁加，基層市民百上加斤。中電及港燈昨日公布電費調整幅度，明年港燈將加7%，中電則加價5.8%，其中港燈的加幅更創16年來新高，而中電加幅亦是9年來最高，估算3人家庭明年每月需多付20至24元。兩電強調，電費上調完全是由燃料價格上升引起，並已動用「電費穩定基金」及「燃料價格調整條款帳」合共逾33億元方能壓低加幅。惟有環團估計，能源轉型加上電費穩定基金盈餘下跌，相信本港電費未來數年仍會上升。有市民表示只能想辦法熄燈節能。

環境局與兩間電力公司昨日舉行共同記者會，公布明年電費調整。電費由基本電費和燃料價條款收費組成，港燈指，明年基本電費維持每度電109仙，但由於今年天然氣價格上升超過380%，燃料價需上調至27.3仙，按年急升56%，但有1仙回扣，故明年平均淨電價為135.3仙，電費按年加7%。

中電方面，同受國際燃油價格上漲影響，雖明年基本電價每度電凍結在93.7仙，但燃料費升10.5仙，至38.6仙，燃料費按年升37%。然而中電在電費穩定基金、燃料價格調整條款帳、中電社區節能基金、地租及差餉回扣等撥出共25億元補貼電費加幅後，平均淨電價降為128.9仙，明年加電費5.8%。

港燈董事總經理尹志田強調，今年燃料價格飆升，煤氣價格升兩倍，今年天然氣價格更上升4倍，港燈需動用了電費穩定基金以及燃料價格調整條款帳共8.2億元，才能將電費加幅壓低至現時水平。港燈來年會透過撥款6,300萬元支援基層家庭的電費壓力。中電總裁蔣東強同樣表示，國際燃油價格上漲影響，香港也不例外，對電價造成壓力，中電早前已宣布明年撥2.2億元推出多項社區支援措施，緩解基層電費加價壓力。

環境局局長黃錦星表示，燃料價格是一個全球上漲趨勢，香港亦無可避免，強調「減碳有價」。對於部分政府補貼於明年中屆滿，黃被問及為何不加碼補貼時表示，政府現有兩項電費補貼及紓緩計劃，未來兩年每戶可至少獲贈50元電費補貼，如一般家庭電費只是上調20元，電費支出仍較少。他坦言未來碳中和目標對電費有壓力，認為補貼不是長遠之策。

對於兩電的准許利潤水平是否賺盡至最高8%，兩電未有回應，黃錦星則指政府要維持協議，又要供電穩定，認為比較全球大城市電費經已是最低，而且升幅仍是單位數，認為政府在現時管制計劃協議框架下，兩電「已做了很多」。

綠色和平項目主任伍漢林認為，在能源轉型及全球能源價格上升的情況下，估計未來電費將難免繼續上升，認為政府應加大推動節能力度，並向市民提供慳電誘因，從而紓緩市民電費負擔，又能幫助減排。

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