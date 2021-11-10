尖沙咀凱譽300居民完成強檢　無發現確診個案

政府昨日(9日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在尖沙咀指明「受限區域」（即尖沙咀棉登徑8號凱譽）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2021年10月18日至11月9日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於11月11日或之前接受強制檢測。

政府今日（10日）上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約260戶，當中約110戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。