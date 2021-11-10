擬全港食肆掃安心出行　業界批管太多　黃傑龍：廣州反而更寬鬆

新冠疫情爆發至今近2年仍未絕迹，港府為盡早與恢復通關，本月起強制市民進入政府大樓及公共街市等使用「安心出行」，並預告會擴至更多處所。稻苗學會會長黃傑龍今早(10日)在電台節目表示，港府上周約見業界，提過將會擴大使用安心出行範團，認為業界就此事「無意願可言」；惟食物及衞生局局長陳肇始則表示，就有關措施與食肆商討後，初步認為可行。

黃指出，本地已經保持「零確診」情況多時，若為通關而擴大安心出行的使用範團，相信不會只有B類食肆受影響；他又認為港府早前從街市作為實驗地點，測試強制使用安心出行後，社會已明顯出現反對聲音。黃舉例指，廣州做法亦較本港寬鬆，食肆沒有限制營業時間，社交距離亦少於1.5米，故希望港府應與內地做好協商條件，才一次過公布涉及的處所。

對於防疫措施收緊，他指港府最初推出限制食肆營業時間是為減少人流聚集，但政府其後又派發消費券刺激消費，難以理解港府如今又以限制消費，以達至防疫效果；遂建議若希望社會較易接受，政府應就此作更多解說。

另外，陳肇始表示，港府即將就強制使用「安心出行」的範團，擴展至全港食肆，又指食物及環境衞生署已與食肆商討，形容建議「初步覺得可行」。對於措施被批評不便，她反指任何抗疫措施，如疫苗接種和口罩推出初期均遭批評造成不便，個當疫情受控後，市民都接受措施成為日常部分。至於熔斷機制方面，陳表示，需與內地商討機制準則，包括個案定義，判斷甚類種類個案應納入機制與否。

議員田北辰表示，港人若要免檢疫入境內地，首要是可提供14天行蹤予內地部門。由於需要可信的記錄，他過去亦提出需要將使用「安心出行」要求推展至所有食肆。他指，強制使用安心出行過去曾遇阻礙，包括市民沒信心憂政府獲得其行蹤，及長者沒有智能手機。不過他認為現時公眾已接受程式沒有追蹤功能，加上政府帶頭規定出入政府場所需使用安心出行，不少長者已適應。他預計政府本月底要求B類食肆食客使用安心出行，下月底有機會落實不超過1000個配額、與廣東省的局部通關。另外，田今日報名參選立法會新界西北直選議席，同區參選人有議員周浩鼎。