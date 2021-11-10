鄭若驊評分續墊司底　鄧炳強一枝獨秀蟬聯最受滿意局長

港府施政擾民屢遭批評，高官評分持續插水式下跌。有團體進行港府滿意度調查發現，特首林鄭月娥最新評分為1.91分，較10月調查再跌0.13分，而被嘲「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望持續「墊司底」，僅得1.81分，3司13局高官之中為最低分。至於上次調查，保安局局長鄧炳強成為最受市民滿意的局長，是次蟬聯榜首位置，獲評分為2.21分。

香港研究協會本月1至8日訪問1,048名成年市民對特首、司局長及特區政府的滿意度，當中1分為非常不滿意，而5分為非常滿意。調查發現，特區政府9項施政表現，評分悉數錄得下跌，當中以「改善社會福利」的評分下跌最多，下跌0.22分至1.98分。至於評分最高的是「維護國家與香港利益」，錄得2.3分，評分最低的是「紓緩房屋問題」的1.8分。協會又指，有關房屋政策評分已連續10次位居榜末，反映市民對政府處理房屋問題持續不滿。

至於特首林鄭月娥最新評分為1.91分，較10月調查跌0.13分。司長方面，評分最高為財政司司長陳茂波2.24分，其次為是政務司司長李家超2分，鄭若驊則保持水準繼續大熱「包尾」。

至於局長方面，鄧炳強續居榜首，緊隨其後的是環境局局長黃錦星2.20分，第三位則是獲得2.13分的創新及科技局局長薛永恒。

協會指調查結果反映市民對港府的工作不感滿意，促港府認真反思施政不足之處，冀未來做得更好，回應公眾關注的民生訴求，以爭取更多市民的信任和支持。