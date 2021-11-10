前年831太子站月台暴動案　20歲被告認兩罪囚3年4個月

前年831旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內，並破壞兩站設施，令港鐵損失逾百萬港元，更有示威者指罵及襲擊車廂乘客。警方調查後，拘捕1名涉案男學生，他今(10日)於區院承認2項暴動罪。法官姚勳智指當晚有數十人湧入站內，肆意破壞站內設施，更對乘客施襲，完全漠視法紀，破壞公眾安寧，而被告有指罵乘客，角色主動，屬前線犯案者，考慮後將男生判囚3年4個月。

20歲被告温嘉霖，承認於2019年8月31日，分別在旺角及太子港鐵站，與他人參與暴動。另他面對的其他控罪則存檔法庭。辯方求情指被告醉心戲劇，本正修讀演藝課程，但其學業因本案受影響，事後已後悔。他觀看當晚片段後亦對自己的行為感驚訝及知道犯下大錯，犯案與其過往性格不符，並希望向當日受影響的公眾致歉，亦自責令雙親憂心。辯方指被告當日並沒有動手，但他明白即使出現已助長在場人士，其親友師長亦替他撰寫求情信，望法庭給予機會。

案情指民間人權陣線在當日下午於遮打花園舉辦未經批准的集會遊行，最終陷入混亂，並引發港九多處衝突。當晚，示威者於尖沙咀不同地區堵路及放火，後因警方驅散而轉入旺角。部分示威者蒙面、身穿黑衣裝束，及手持雨傘、行山杖等武器，他們其後湧入旺角站，並破壞站內設施，包括售票機、閉路電視、車閘入口機等，而被告當時在現場。

及後，部分示威者登上開往太子的列車，又阻礙列關門，以讓更多人登車，卻令乘客不滿。一名男乘客Y被指罵及掌摑等。列車其後抵達太子站，示威者又破壞站內設施，包括被告在內的示威者仍在月台指罵乘客。Y及另一名男乘客X相繼被襲，被告則以拐杖敲打地面挑釁。後又有一名欲拍攝的女途人Z被襲，Z事後右手無名指骨出現錘狀變形。警方調查後，同年11月拘捕被告。

案件編號：DCCC 737/2020