前區議員葉子祈否認違疫誤警滋擾3控罪　案件延至下月覆核

西貢區前區議員葉子祈於今年5月在一輛公共巴士上沒有佩戴口罩，早前被票控違反防疫規例，另被控誤導警務人員、公眾滋擾及故意阻撓巴士司機等3罪。案件今日(10日)在觀塘裁判法院提堂，葉子祈否認3項控罪，排期至12月15日作審前覆核。就違反防疫規例的傳票，葉則臨時申請暫緩答辯，將於同日再答辯。

被告葉子祈今天由當值律師代表。控方於審訊中傳召5名控方證人，引用一條長約44分鐘的巴士閉路電視片段及4條總長8分鐘的開源片段。

報稱無業的26歲被告葉子祈，被控於5月7日在將軍澳隧道巴士轉乘站提供虛假資料，即表明有合理理由在公共巴士內不佩戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，以企圖誤導警員葉智泓；及於同日在將軍澳隧道796C巴士上沒有履行佩戴口罩的責任，對公眾造成滋擾，而這種疏忽的後果是危害公眾的健康與舒適。

故意阻撓巴士司機罪則指葉因無戴口罩，無合理辯解下故意妨礙、阻撓或或分散司機的注意力，違反香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第57條。傳票則指葉在根據法例第599章附屬法例I第3(1)(b)條指明的期間內，在登上或身處公共交通工具時，或在進入或身處港鐵已付車費區域時沒有佩戴口罩。

案件編號：KTCC1368、KTS9461/2021