黎智英與前蘋果6高層涉違國安　張劍虹難保再犯官拒保釋

壹傳媒前行政總裁張劍虹，與正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，7人一直被還押。張劍虹上周五(5日)向高院申請保釋被駁回，法官李素蘭今日(10日)頒判詞，稱沒有充分理由相信若批准張保釋，他不會繼續危害國家安全，故拒絕讓他擔保外出。

律政司一方在聆訊中指，即使《港區國安法》生效後，台灣《蘋果新聞網》仍不斷出版報道，針對港府及香港警察作出無事實根據的指控。而張劍虹是壹傳媒旗下台灣子公司的董事，負責管理及監督包括雜誌、報紙及網上平台的運作，他擁有相關連繫及影響力。考慮到該些台灣子公司坐擁1.41億港元資產，而勾結外國或境外勢力是可以透過隱蔽而秘密的方式進行，因此申請人有高風險繼續危害國家安全。

律政司續指，串謀者不必親自執行計劃，作為《蘋果日報》高層，張可以授權、指揮及監督別人刊出有關文章或訊息。此外，在警方向《蘋果日報》及張劍虹等人採取執法行動時，英國前首相藍韜文、美國國務院等便立刻發聲明指摘，並批評《港區國安法》，這反映張與美國及其他外國政黨有着緊密聯繫。法官在考慮過張的背景、聯繫及財政狀況後，認為沒有充分理由相信張不會繼續危害國家安全，故駁回他的保釋申請。

案件編號：HCCP 418/2021