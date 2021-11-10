袁國勇建議設立本地疫苗護照　打齊針方可上班上學

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日(9日)出席網上節目表示，本港的疫苗接種率必須接近百分百，才可以避免通關後出現本地疫情大爆發，甚至造成公共醫療系統崩潰，又建議政府推出「本地疫苗護照」，要求市民出入指定場所要出示疫苗接種紀錄，包括餐廳、戲院、運動場等，達致鼓勵接種的效果。他形容「不合作的人始終不合作」，如果按現行的速度，本港的接種率至明年3月仍然徘徊在7成。

袁認為，除了長期病患或嚴重敏感者，其他人應該百分百接種疫苗，否則接種率持續低迷，香港在一兩年內都沒辦法對內地以及對世界恢復自由往來。不過，如果決定要面向國際通關，必須對高風險的外來人員進行集中隔離，並且每日檢測，追蹤行程。袁又建議，香港參考以色列推出疫苗通行證，接種疫苗者才能上班、上學，進入指定公共場所，才有鼓勵接種的效果。

就政府明日(11日)開放第三針疫苗接種，袁指「溝針」並無任何安全風險，港大研究也指出，若打了2針由內地研發的科興後，再打第3針由德國及內地合研的復必泰，產生的中和抗體數量較打3針科興的高，但無論是哪種疫苗，接種第3針後均增強防疫效果顯著。他以自己為例，建議已經打了2針復必泰的人士，可以第3針打科興，加強效果之餘，還可以把復必泰留給打了2針科興，需要打復必泰的人，一舉兩得，互相補足。此外，他認為10至19歲的青少年免疫力強，不一定需要打第3針。如想降低青少年出現心肌炎的風險，可根據他團隊的研究結果，在接種復必泰時「抽針」或打大腿。

至於香港大學研發的噴鼻式疫苗，第1批疫苗臨床測試已經完成，證明噴鼻式疫苗很安全，現在正等第2批疫苗做第2期臨床測試，同時萬泰（生物）已在菲律賓開始做第3期臨床測試。預計將來，在市民完成3針肌肉注射的疫苗後，可用噴鼻疫苗來加強鼻咽和咽喉的保護。