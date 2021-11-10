政Whats噏：網民轉載投白票貼文被捕　許智峯被鬧爆害人

正被香港警方通緝、流亡澳洲嘅前民主黨議員許智峯，早前喺社交平台發貼文，呼籲港人投白票反制立法會選舉，被保安局局長鄧炳強點名批評「叫人衝、自己鬆」行為卑劣。喺廉政公署尋日(9日)拘捕3名涉轉載貼文嘅人士後，許即晚就「跪低」再貼文，呼籲公眾停止轉載喎，惹嚟大批網民鬧爆！

話說許呼籲港人投白票嘅貼文已經有600幾人轉載，廉署拉人消息一出，許隨即喺Facebook貼文，話政權無理濫捕，做法極其可恥。佢又重提早前提出呼籲投白票嘅「如水計劃」，話如運動已觸動政權神經，並開始搜捕市民，公眾就應停止公開轉載相關內容，以保障自身安全。

雖然佢最後再次呼籲公眾停止喺社交媒體轉載該篇文章，又話由呢個階段起至選舉結束，計劃應改以非公開形式進行，但就強調「白票廢票杯葛均是合法權利」喎。

不過，佢今次嘅「策略」就惹嚟網民抨擊，有人直斥許如喺外國做「冷氣軍師」，批其計劃間接害到香港人，令轉載貼文嘅市民被拘捕，亦有人話許係逃犯，反問佢「攞景定贈興」。有支持者更話希望許做每一步之前都為香港手足諗吓，因為佢哋無時無刻都冒住好大風險。許之前仲叫人廣傳貼文，睇怕要惹出禍先知衰收手喇！