丟棄無家者家當案續審　康文署承認有違慣例無事先通知清場

前年冬至前夕(2019年12月21日)，深水埗通州街公園無家者遭警方驅趕，家當被康樂及文化事務署當垃圾丟掉，並無於事前24小時通知。前後共14位無家者於去年中入稟小額錢債審裁處，控告政府及索取介乎2,000港元至13,290港元賠償。案件今天(10日)續審，時任康文署通州街公園經理王先利作供，強調當日給予街友約20至30分鐘執拾物品，無人認領的物品按一貫做法放在壁球場後方空地3天，並由在場街友自發通知其他人到場取回失物。

9名申索人為熊達富、趙金興、劉嘉曦、周雄光、陳大發、吳隨有、阮少碧、陳志榮及陳志堅，他們分別由香港社區組織協會幹事吳衛東及陳仲賢代表，而被告人為律政司司長。王供稱，當日下午聯同警方到通州街公園一同行動，當時公園約有20多名街友在場，而平時約有60至70人夜宿公園。王及其下屬給予露宿者約20至30分鐘收拾物品，然後將無人認領的東西放滿12個大垃圾桶，再推到壁球場後方空地。

王表示，康文署平時每季都會有一次大型清潔行動，通常會與警方合作，由警方負責控制在場秩序，亦會盡量在清場前張貼告示預早通知街友，但今次行動前就沒有任何張貼告示。王承認，康文署沒有明確指引說明如何處理無人認領的物品，他會按一貫做法將物品放在壁球中心後門3天，但通常不會為失物登記，如遇有價值物品，例如手提電話等就會轉交警方處理，但當日所有物品都直接放在後門，並無轉交警察或作任何登記，但警察曾在無人認領物品堆中進行搜證工作。王強調自己在行動中已盡力通知不在場的街友到後門取回物件。