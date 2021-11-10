Lunch哥認參與去年4.28「和你Sing」　官指案情具一定嚴重性

近年反對修訂逃犯條例事件中，示威常客「Lunch哥」李國永，在去年3個不同日子，因涉嫌於中環國際金融中心商場內參與示威，而被票控違反限聚令。李國永今日(10日)在東區裁判法院承認其中1案，另外2案則否認控罪。裁判官把該兩宗案件分別排期至明年1月24日及2月10日開審，並就被告認罪的案件，先行為被告索取感化及社會服務令報告，再等待另外兩案有裁決結果後再處理。

案情指，2020年4月28日有人發起在中環國際金融中心商場內舉行「和你Sing」活動。當晚約6時，包括被告在內共20名示威者在上述商場1樓聚集、叫喊口號及展示政治標語。警員接報到場，拉起封鎖線，並警告在場示威者須於5分鐘內解散離開。惟示威者未有理會，最終被發告票。

辯方求情指，被告患有過度活躍、自閉及社交障礙等病，現在是1名公開試重讀生。當天示威集會維持約10分鐘，警方要求示威者離開後，雖然被告沒有跟從命令，但是他有停止示威活動。裁判官則指，被告因為政治訴求而無視法規，案情有一定嚴重性，故決定被告索取感化及社會服務令報告後，再作判刑。

另外兩案控罪則指，被告分別於2020年5月8日及同年9月4日，在中環國際金融中心商場內，無合法權限或合理辯解而參與受禁群組聚集。

案件編號： ESFS 27/2020, 500002/2020, 7063/2021