漁護署控制野豬數目失效　被咬傷可致細菌感染

香港野豬為患問題嚴重，不時有野豬走到鬧市闖蕩覓食，襲擊及滋擾市民事件亦不時發生。今年7月26日，一名姓林(61歲)女子，在港島鰂魚涌柏架山道散步晨運，取出手機近距離拍攝野豬時，遭一隻發惡野豬噬傷腳部送院。10月，山頂豪宅區亦淪為「野豬樂園」，一周接獲3宗被野豬滋擾的投訴。

漁護署署長梁肇輝上月在立法會承認，過去數月野豬出沒的次數有加劇趨勢，並指現行措施未能有效遏止野豬數目，若在野豬滋擾黑點發現有野豬出沒，一般會將其捕捉後遷至郊野或絕育，但該措施追不上野豬增加情況，考慮將黑點出沒的野豬直接人道毀滅。

有急症科醫生表示，如果市民被野豬咬傷，應盡快消毒傷口，若傷口太深，或野豬口部帶有泥土，而消毒工作做得不好的話，傷口有機會出現惡化。當傷口被細菌感染，會出現炎症流膿，甚至令附近皮膚受細菌感染。如傷勢嚴重，傷者需接受抗生素治療。假如遭野豬獠牙刺傷，會傷及肌肉及神經線，會評估傷口是否深入組織，再決定醫治方法、以及是否要縫針。

漁護署網頁指，要減少野豬的滋擾，市民切勿餵飼任何野生或流浪動物，野豬會被因餵飼而留下的食物吸引而不時到民居覓食；應妥善處理户外的垃圾或使用可防止被動物翻倒的垃圾箱，從而減少吸引野豬的食物來源。如遇上野豬，應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們；請勿接觸野豬，包括幼豬；不應用物件拋向或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。